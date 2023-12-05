Настройка телеграм бота

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка1 просмотр
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Привет, Руслан

вы мне вчера телегу настраивали. мой тот акк заблокировали;(( восстановил старый

у меня похожая задача, чуть сайт видоизменился, но по сути движок тот же

шаблон другой

теперь там не в виде мессенжера

нужно также чтобы админ мог отвечать через чат в телеге

выполните?

17 дней назад
guest_16610799635492
Испания
год в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Ruslaan1
Руслан 
21 годУкраина
год в сервисе
Был
час назад
18 дней назад
$50
1 день
RUBUAH
Новое ТЗ выполнено на отлично! Рекомендую!
Все супер