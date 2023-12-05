Python + Chrome и распознаватель картинок

Есть сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка капч, который ранее распознавал их. С некоторых пор появился новый тип капчи - отметка на картинке последовательность значков.

Необходимо скринить изображение капчи и посылать в сервис на распознавание. Уже установлен Питон + Хром. По результату необходимо перенести доработку на аналогичный сайт (по другому региону).

Только с опытом на Питоне, PHP.

Бюджет 3500 RUB