Python + Chrome и распознаватель картинок

$40
Веб-программированиеЗакрытнет заявок17 просмотров
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Есть сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка капч, который ранее распознавал их. С некоторых пор появился новый тип капчи - отметка на картинке последовательность значков.

Необходимо скринить изображение капчи и посылать в сервис на распознавание. Уже установлен Питон + Хром. По результату необходимо перенести доработку на аналогичный сайт (по другому региону).

Только с опытом на Питоне, PHP.

Бюджет 3500 RUB

Python
17 дней назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад