Заполнить таблицу с помощью ChatGPT

$45
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки81 просмотр
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Здравствуйте, есть таблица, которую нужно заполнить по инструкции - https://docs.google.com/document/d/1APF0cUnhBL5SQnbB2WUdw4wLD1cqKpNuph9vWCV_FY0/edit . Вручную это долго и непродуктивно. Нужно сделать это с помощью ChatGPT4. Ваши цены и сроки.

16 дней назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад