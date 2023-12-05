Заполнить таблицу с помощью ChatGPT

Добрый день. Для интернет-магазина на laravel необходимо выполнить некоторые задачи. В общих чертах: есть задачи по интеграции с 1с, задачи по скидочной системе в корзине, и задачи по выводу разделов для редактирования страниц ...
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Здравствуйте, есть таблица, которую нужно заполнить по инструкции - https://docs.google.com/document/d/1APF0cUnhBL5SQnbB2WUdw4wLD1cqKpNuph9vWCV_FY0/edit . Вручную это долго и непродуктивно. Нужно сделать это с помощью ChatGPT4. Ваши цены и сроки.
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