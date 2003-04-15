Получение ответов на исходящие запросы

Компания на протяжении 8 лет осуществляет рассылку более 500 запросов (не спам) в день на получение коммерческих предложений.

В последнее время, ответов на запросы стало приходить все меньше, из отправленных 500 запросов поступает не более 100 ответов.

Требуется квалифицированный специалист способный разобраться и решить данную проблему