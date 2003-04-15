Получение ответов на исходящие запросы

Веб-программированиеОткрыт1 заявка62 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания на протяжении 8 лет осуществляет рассылку более 500 запросов (не спам) в день на получение коммерческих предложений.

В последнее время, ответов на запросы стало приходить все меньше, из отправленных 500 запросов поступает не более 100 ответов.

Требуется квалифицированный специалист способный разобраться и решить данную проблему

15 дней назад
Демид
Беларусь
15 дней в сервисе
Был
7 дней назад
Заявки фрилансеров
Даниэль
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
4 отзыва
15 дней назад