Парсинг товаров 0z0N - 6000 товаров + картинки

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки15 просмотров
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Требуется спрасить товары, сохранить их в таблицу, в нужном порядке, порядок укажу исполнителю.

Также требуются изображения в отдельную папку, имя избражения = артикул товара

16 дней назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
16 дней назад
$60
12 дней
UAH
Лучший веб-программист ноября