Є плагін WP All Export Pro - потрібно зробити XML фед для ПРОМ

$5
Веб-программированиеОткрыт2 заявки12 просмотров
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Плагін зрозумілій,

Але не можу знайти де береться категория ID

Э зразок і що за що відповідає

support.prom.ua/hc/uk/articles/360004963538-%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-YML-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%83

Також встановленний ACF - можливо допоможе.

16 дней назад
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