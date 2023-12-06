Laravel

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки70 просмотров
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Завдання описав в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1jr55DoS3BdInUptSjtL8VTIo4qX9N86cxgWg-Miz8Gk/edit

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Laravel
16 дней назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад