Создания модуля messanger на php

Нужно внести правки на сайте https://www.hnatiuk.net/ 1. Некорректно страбатывает скрипт При первой загрузке не успевает, либо неверно, подгружается скрипт, которые распределяет изображения плиткой. Возможно, это связано с подгрузкой изображений. После обновления страницы все ...
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