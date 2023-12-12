Создания модуля messanger на php

$340
Веб-программированиеЗавершен1 заявка2 просмотра
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подробности в тз и что ранее обговорены в чате

PHP
14 дней назад
guest_16610799635492
Испания
год в сервисе
Был
3 дня назад
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Выбранный исполнитель
Ruslaan1
Руслан 
21 годУкраина
год в сервисе
Был
час назад
14 дней назад
$340
21 день
UAHUSDT
Очередной раз справился с ТЗ на отлично! быстро, качественно! рекомендую всем
Все отлично!