Оптимизировать масштаб сайта и сменить цвет 2-х кнопок

Веб-программированиеОткрыт6 заявок159 просмотров
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1. Оптимизировать масштаб открываемого сайта под разные устройства(pc, ios, android с разным разрешением), чтобы иконки не выходили за видимый экран, а формы были удобными для использования.

2. Оптимизировать отделение текста от друг-друга на некоторых страницах мобильной версии(чтоб он не был впритык).

3. Сменить цвет 1-2 кнопок.

У нас свой движок, где можно редактировать элементы.
Цена работы обсуждаемая.
Сроки не горят, главное качественно выполнить работу.

Пример проблемы на фото:

14 дней назад
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