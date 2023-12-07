Оптимизировать масштаб сайта и сменить цвет 2-х кнопок

1. Оптимизировать масштаб открываемого сайта под разные устройства(pc, ios, android с разным разрешением), чтобы иконки не выходили за видимый экран, а формы были удобными для использования.



2. Оптимизировать отделение текста от друг-друга на некоторых страницах мобильной версии(чтоб он не был впритык).



3. Сменить цвет 1-2 кнопок.



У нас свой движок, где можно редактировать элементы.

Цена работы обсуждаемая.

Сроки не горят, главное качественно выполнить работу.



Пример проблемы на фото: