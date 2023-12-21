Python Developer

Меня зовут Данил. Я являюсь Python разработчиком. Специализируюсь преимущественно на веб-разработке, в том числе разработке чат-ботов, интеграции API, проектировании баз данных, разработки веб-приложений, парсинге данных с веб-сайтов любой сложности. Имею опыт работы с такими Python библиотеками, как Aiogram(2, 3), Telebot, Django, Django Rest Framework, requests, json, BeautifulSoup, Selenium, Scrapy и др.

Помимо языка программирования Python, обладаю знаниями в области SQL и NoSQL. Имею опыт работы с СУБД PostgreSQL, MySQL, Redis.



Обладаю навыками работы с контейнерезатором Docker, веб-сервером Nginx и Unix подобными ОС. Это позволяет разворачивать веб-приложения на боевые сервера в максимально короткий промежуток времени, при этом делая их независимыми от системы.





Полный стек:

