danisimore

Данил danisimore

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Python Developer

Меня зовут Данил. Я являюсь Python разработчиком. Специализируюсь преимущественно на веб-разработке, в том числе разработке чат-ботов, интеграции API, проектировании баз данных, разработки веб-приложений, парсинге данных с веб-сайтов любой сложности. Имею опыт работы с такими Python библиотеками, как Aiogram(2, 3), Telebot, Django, Django Rest Framework, requests, json, BeautifulSoup, Selenium, Scrapy и др.

Помимо языка программирования Python, обладаю знаниями в области SQL и NoSQL. Имею опыт работы с СУБД PostgreSQL, MySQL, Redis.

Обладаю навыками работы с контейнерезатором Docker, веб-сервером Nginx и Unix подобными ОС. Это позволяет разворачивать веб-приложения на боевые сервера в максимально короткий промежуток времени, при этом делая их независимыми от системы.

Полный стек:

  • Python;

  • Django;

  • Django Rest;

  • HTML;

  • CSS;

  • Docker;

  • Nginx;

  • requests;

  • Bootstrap;

  • Gunicorn;

  • Redis;

  • PostgreSQL;

  • MySQL;

  • BeautifulSoup;

  • Selenium;

  • Scrapy;

  • Linux;

  • Json;

  • Telebot;

  • Aiogram

Веб-программирование
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$3/час
от $10от 3 дней
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