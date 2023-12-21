Меня зовут Данил. Я являюсь Python разработчиком. Специализируюсь преимущественно на веб-разработке, в том числе разработке чат-ботов, интеграции API, проектировании баз данных, разработки веб-приложений, парсинге данных с веб-сайтов любой сложности. Имею опыт работы с такими Python библиотеками, как Aiogram(2, 3), Telebot, Django, Django Rest Framework, requests, json, BeautifulSoup, Selenium, Scrapy и др.
Помимо языка программирования Python, обладаю знаниями в области SQL и NoSQL. Имею опыт работы с СУБД PostgreSQL, MySQL, Redis.
Обладаю навыками работы с контейнерезатором Docker, веб-сервером Nginx и Unix подобными ОС. Это позволяет разворачивать веб-приложения на боевые сервера в максимально короткий промежуток времени, при этом делая их независимыми от системы.
Полный стек:
Python;
Django;
Django Rest;
HTML;
CSS;
Docker;
Nginx;
requests;
Bootstrap;
Gunicorn;
Redis;
PostgreSQL;
MySQL;
BeautifulSoup;
Selenium;
Scrapy;
Linux;
Json;
Telebot;
Aiogram
Портфолио
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