Установить скрипт с гитхаба на хостинг

Есть сайт на 3ей джумле с 4-5 модулями который старый прогер делал под сам сайт, которые не совместимы с Joomla 4. Надо поправить ошибки которые повыскочили после апгрейда.
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Нужно установить скрипт на веб хостинг
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