Установить скрипт с гитхаба на хостинг

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка17 просмотров
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Нужно установить скрипт на веб хостинг

13 дней назад
bunyaev1
Дмитрий 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 дней назад
$10
1 день
UAH
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