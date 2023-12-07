Ukit помощь

Необходимо исправить верстку на сайте: сделать так, чтобы адаптивная верстка работала корректно на главной странице, на странице категории товаров и странице товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несколько правок на сайте, который реализован с помощью ukit.
Подробности в лс.
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