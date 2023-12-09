Поправить верстку на сайте

1. Оптимизировать масштаб открываемого сайта под разные устройства(pc, ios, android с разным разрешением), чтобы иконки не выходили за видимый экран, а формы были удобными для использования. 2. Оптимизировать отделение текста от друг-друга на некоторых ...
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Необходимо исправить верстку на сайте: сделать так, чтобы адаптивная верстка работала корректно на главной странице, на странице категории товаров и странице товара.
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