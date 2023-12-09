Поправить верстку на сайте

HTML-версткаЗавершен9 заявок85 просмотров
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Необходимо исправить верстку на сайте: сделать так, чтобы адаптивная верстка работала корректно на главной странице, на странице категории товаров и странице товара.

14 дней назад
guest_1702118915854
Польша
14 дней в сервисе
Был
13 дней назад
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Выбранный исполнитель
weironrx
16 летРоссия
14 дней в сервисе
Был
7 часов назад
14 дней назад
$5
1 день
Быстро и недорого решил проблему с вёрсткой на сайте. Спасибо, приятно было иметь дело.
Отличный заказчик дал четкое задание и вовремя все объяснял.