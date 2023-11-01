Сделать тестовые API ключи для криптобирж

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки27 просмотров
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Для тестирования API нужны ключи (примерно 30) для различных криптобирж.

Необходимо будет зарегистрироваться, сделать 2FA, и создать ключи.

Мне нужно будет

ключ
сикрет
и кодовое слово если его нужно задавать


Ключи нужны для тестинга, соответственно сами аккаунты мне не нужны в последствии.

13 дней назад
alexiustheamazin
Величко 
38 летТурция
год в сервисе
Был
2 дня назад