Сделать тестовые API ключи для криптобирж

Для тестирования API нужны ключи (примерно 30) для различных криптобирж.



Необходимо будет зарегистрироваться, сделать 2FA, и создать ключи.



Мне нужно будет



ключ

сикрет

и кодовое слово если его нужно задавать





Ключи нужны для тестинга, соответственно сами аккаунты мне не нужны в последствии.