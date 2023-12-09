Парсинг доступных дат и бронирование места на сайте.

Необходимо парсить в режиме реального времени доступные даты по выбранным странам с сайта evisaforms. state. gov и бронировать по указанным параметрам.

Управление через админку(заполнение данных клиента, интервалы для записи, изменение переменных)

Данные транслируются в 2 телеграм канала: о первых доступных места и уже об успешных записях.

Ищем исполнителя для постоянного сотрудничества и поддержки текущих продуктов.

Стоимость обсуждаема.