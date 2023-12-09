Парсинг доступных дат и бронирование места на сайте.

Веб-программированиеОткрыт6 заявок18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо парсить в режиме реального времени доступные даты по выбранным странам с сайта evisaforms. state. gov и бронировать по указанным параметрам.
Управление через админку(заполнение данных клиента, интервалы для записи, изменение переменных)
Данные транслируются в 2 телеграм канала: о первых доступных места и уже об успешных записях.
Ищем исполнителя для постоянного сотрудничества и поддержки текущих продуктов.
Стоимость обсуждаема.

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