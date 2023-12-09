Парсинг доступных дат и бронирование места на сайте.

Нужен человек, который 100% знает что такое расширения для хрома https://chromewebstore.google.com/ Нужен человек, который 100% знает как сделать инстаграм фото скачивалку, а также возможно Facebook и прочие. Можно взять форк с гитхаба ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо парсить в режиме реального времени доступные даты по выбранным странам с сайта evisaforms. state. gov и бронировать по указанным параметрам.
Управление через админку(заполнение данных клиента, интервалы для записи, изменение переменных)
Данные транслируются в 2 телеграм канала: о первых доступных места и уже об успешных записях.
Ищем исполнителя для постоянного сотрудничества и поддержки текущих продуктов.
Стоимость обсуждаема.
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