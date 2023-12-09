Нужен парсинг телеграм - аудитория\контакты с МОЕГО канала где я админ. Свой аккаунт не дам, но могу вас сделать админом. Далее нужна рассылка
Расширение chrome (instagram photo downloader)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который 100% знает что такое расширения для хрома https://chromewebstore.google.com/
Нужен человек, который 100% знает как сделать инстаграм фото скачивалку, а также возможно Facebook и прочие.
Можно взять форк с гитхаба или ещё откуда-то. Главное чтобы всё работало и скачивалось в вебе.
Помимо этого нужно будет делать еще другие расширения. Все решения должны быть максимально простые и в сжатые сроки созданы. Если тематика расширения сложная или вы понимаете что работы там на 2-3 недели, то пропускаем и ищем другую нишу.
Примеры расширений:
- Различные калькуляторы.
- Youtube видеоуроки (добавляем на ютуб кнопку с уроками и удобным каталогом по тематикам)
- голосовая рулетка с рандом собеседником
- и много чего еще...
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