Расширение chrome (instagram photo downloader)

Нужен человек, который 100% знает что такое расширения для хрома https://chromewebstore.google.com/



Нужен человек, который 100% знает как сделать инстаграм фото скачивалку, а также возможно Facebook и прочие.



Можно взять форк с гитхаба или ещё откуда-то. Главное чтобы всё работало и скачивалось в вебе.



Помимо этого нужно будет делать еще другие расширения. Все решения должны быть максимально простые и в сжатые сроки созданы. Если тематика расширения сложная или вы понимаете что работы там на 2-3 недели, то пропускаем и ищем другую нишу.





Примеры расширений:

- Различные калькуляторы.

- Youtube видеоуроки (добавляем на ютуб кнопку с уроками и удобным каталогом по тематикам)

- голосовая рулетка с рандом собеседником

- и много чего еще...