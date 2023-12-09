Расширение chrome (instagram photo downloader)

$50
Системное программированиеОткрыт3 заявки134 просмотра
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Нужен человек, который 100% знает что такое расширения для хрома https://chromewebstore.google.com/


Нужен человек, который 100% знает как сделать инстаграм фото скачивалку, а также возможно Facebook и прочие.

Можно взять форк с гитхаба или ещё откуда-то. Главное чтобы всё работало и скачивалось в вебе.

Помимо этого нужно будет делать еще другие расширения. Все решения должны быть максимально простые и в сжатые сроки созданы. Если тематика расширения сложная или вы понимаете что работы там на 2-3 недели, то пропускаем и ищем другую нишу.


Примеры расширений:
- Различные калькуляторы.
- Youtube видеоуроки (добавляем на ютуб кнопку с уроками и удобным каталогом по тематикам)
- голосовая рулетка с рандом собеседником
- и много чего еще...

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