Обновление 2 страниц сайта на React по готовому дизайну

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки63 просмотра
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сайт - viralbear.media

React
12 дней назад
vladivals
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
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Выбранный исполнитель
valistagrin
Валентина 
32 годаБеларусь
12 дней в сервисе
Была
4 часа назад
12 дней назад
$80
1 день