Создать ТГ бота

Есть сайт на PHP 7.1. Есть функционал экспорта/импорта компаний в xlsx. Ранее при малом кол-ве компаний работал. Когда загрузили 120к компаний, то экспорт доходит до 40% (за 30 минут) и стопорится. Вариант с увеличением ...
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Нужен ТГ бот для следующих задач:
регистрация доменов в namecheap(с помощью API)
проверка свободных доменов, зарегистрированных по списку
покупка доменов через API
добавления A-записей/NS cloudflare для домена
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