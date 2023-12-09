Создать ТГ бота

Веб-программированиеОткрыт8 заявок35 просмотров
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Нужен ТГ бот для следующих задач:

  • регистрация доменов в namecheap(с помощью API)

  • проверка свободных доменов, зарегистрированных по списку

  • покупка доменов через API

  • добавления A-записей/NS cloudflare для домена

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