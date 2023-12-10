GoLang специалист, работа с готовой либой срочно!

$70
Веб-программированиеОткрыт2 заявки107 просмотров
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GoLang специалист, работа с готовой либой срочно!
Имеется детальное техническое задание - предоставим разработчику, требуется хорошо знать Go Lang. Обязательная работа с гитом и постоянные коммиты в него сегодня в течении дня
Срок до ночи, на реализацию задачи. Оплата 70$, начать требуется сразу.

Оплата сторого по готовности задач, сложно ни чего нет.

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