Парсер - мониторить цены

День добрый, сайт на Woocommerce + плагин Flexible Shipping Нужно либо корректно настроить этот, либо сделать каким то другим решением Смысл задачи сделать доставку по зонам как на карте (см.скриншот) У зон разные стоимости. ...
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Нужен парсер для сайта мегамаркт мониторить размер скидки и кешбека
мегамаркет ру
Меня интересуют разделы: с ноутбуками, компьютерам и мобильными телефонами.
Нужно мониторить ежедневно кэшбек относительно суммы товара, процента кешбека, процента скидки, то есть три списка и для каждого нужно название, ссылка товара, цена, процент кешбека, процент скидки
Если сможете сделать интерфейс огромный Вам плюс (как вариант тг бот)
Пожалуйста перед тем как соглашаться, попробуйте спарсить, уже не в первый раз, правда по другим проектам, люди соглашаются, а потом в процессе работы "извините я не могу"
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