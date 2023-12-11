Парсер - мониторить цены

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки74 просмотра
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Нужен парсер для сайта мегамаркт мониторить размер скидки и кешбека

мегамаркет ру
Меня интересуют разделы: с ноутбуками, компьютерам и мобильными телефонами.

  1. Нужно мониторить ежедневно кэшбек относительно суммы товара, процента кешбека, процента скидки, то есть три списка и для каждого нужно название, ссылка товара, цена, процент кешбека, процент скидки

  2. Если сможете сделать интерфейс огромный Вам плюс (как вариант тг бот)

    Пожалуйста перед тем как соглашаться, попробуйте спарсить, уже не в первый раз, правда по другим проектам, люди соглашаются, а потом в процессе работы "извините я не могу"

11 дней назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
15 часов назад