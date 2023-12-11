Парсер - мониторить цены

Нужно мониторить ежедневно кэшбек относительно суммы товара, процента кешбека, процента скидки, то есть три списка и для каждого нужно название, ссылка товара, цена, процент кешбека, процент скидки

Если сможете сделать интерфейс огромный Вам плюс (как вариант тг бот)



Пожалуйста перед тем как соглашаться, попробуйте спарсить, уже не в первый раз, правда по другим проектам, люди соглашаются, а потом в процессе работы "извините я не могу"