Сделать прием платежей на сайте (тематика 18+)

Здравствуйте. Есть Гугл таблица. В ней есть таблица на несколько столбцов и строк (см. скрин). Нужно сделать, чтоб по мере заполнения таблицы по дням, в мини-таблице внизу обновлялись суммарные данные и таблица сортировалась автоматически от ...
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Яндекс касса отказалась работать с проектом.
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