Сделать прием платежей на сайте (тематика 18+)

Веб-программированиеОткрыт6 заявок145 просмотров
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Необходимо сделать прием платежей а именно выбрать платежную систему которая согласится одобрить проект +18
https://swing-krsk.ru/index1.php
Яндекс касса отказалась работать с проектом.

12 дней назад
Сергей
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