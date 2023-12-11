Настройка доставки Wocommerce по зонам

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День добрый, сайт на Woocommerce + плагин Flexible Shipping

Нужно либо корректно настроить этот, либо сделать каким то другим решением
Смысл задачи сделать доставку по зонам как на карте (см.скриншот)
У зон разные стоимости.
Важно, правильно настроить + объяснить как в дальнейшем эти зоны менять
В заявке пожалуйста указывайте сумму и сроки.
Спасибо

11 дней назад
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