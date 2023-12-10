Написать клиентский интерфейс к Web-приложению на ASP .NET CORE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки47 просмотров
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Здравствуйте. У меня есть готовый проект Web-приложения (небольшой, это обычная курсовая работа), написанный на ASP .NET CORE + Angular. Бекенд и фронтенд на ангулар рабочие.

Но мне нужно сделать клиентскую часть на REACT JS. Можно делать максимально просто все, главное чтобы работало.

11 дней назад
guest_1702330012200
Беларусь
11 дней в сервисе
Был
7 дней назад
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