Написать клиентский интерфейс к Web-приложению на ASP .NET CORE

Здравствуйте. У меня есть готовый проект Web-приложения (небольшой, это обычная курсовая работа), написанный на ASP .NET CORE + Angular. Бекенд и фронтенд на ангулар рабочие.



Но мне нужно сделать клиентскую часть на REACT JS. Можно делать максимально просто все, главное чтобы работало.