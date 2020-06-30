Компания ищет php-разработчика на проектную работу. Сайты нужно написать на платформе Yii2 (и backend и frontend). Дизайн сайтов готов. Детали задачи: На некоторые сайты нужно "прикрутить" новый дизайн, некоторые нужно написать (то ...
Сайт інтернет магазина
Потрібно зробити сайт інтернет-магазин постільної білизни. Як приклад можна шаблон сайта kovdra.com.ua. Я за мінімалізм. Оплата через сайт не потрібна, лиш корзина для оформлення замовлення. Товара до 1000 позицій. Консультація по заповненню та редагуванню сайта. Вивід в роботу.
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