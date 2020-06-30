Сайт інтернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт23 заявки598 просмотров

Потрібно зробити сайт інтернет-магазин постільної білизни. Як приклад можна шаблон сайта kovdra.com.ua. Я за мінімалізм. Оплата через сайт не потрібна, лиш корзина для оформлення замовлення. Товара до 1000 позицій. Консультація по заповненню та редагуванню сайта. Вивід в роботу.

5 лет назад
guest_15935312585052
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
90 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Василий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
87 отзывов
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Денис
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Ирина
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
36 минут назад
103 отзыва
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Артур
 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
186 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт на php

    Компания ищет php-разработчика на проектную работу.  Сайты нужно написать на платформе Yii2 (и backend и frontend). Дизайн сайтов готов.  Детали задачи: На некоторые сайты нужно "прикрутить" новый дизайн, некоторые нужно написать (то ...

    PHPYii
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внедрение PayPal+ на немецкий сайт

    Есть сайт интернет-магазин на немецком. Необходимо внедрить PayPal+ (именно +, такой paypal используется на немецких сайтах) Ссылка немецкого сайта PayPal+ для ознакомления разработчиков: paypal.com/de/Webapps/mpp/paypal-plus-center Сроки не срочные, поэтому ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание интернет магазина.

    Доброго дня. Нужен  сайт аналогичный по функционалу сайту https://komnatenok.ru/ Рассматриваю два варианта создания сайта: 1. как Комнатёнок на платформе https://www.advantshop.net/ 2. на Opencart Особенно важен модуль, который  меняет стоимость выбранного ...

    Opencart
    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет магазин на SPA

    $150

    Привет. Нужен сайт на SPA, аналог Яндекс.Лавки eda.yandex/lavka, c админ-панелью. Хочу отметить что мобильная версия отличается. Реализовать кладр в оформление заказа при вводе адреса доставки (кладр это база всех адресов) кусочек кода из JS который ...

    JavaScript
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скорость загрузки сайта wordpress

    1. Сделать скорость загрузки полной и мобильной версии сайта chudoma.ru не менее 80 согласно сервису Google PageSpeed. 2. Возможность добавления видео для товара 3. Настроить отправку информации по заказу на email покупателю

    WordPress
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить вывод цен акций на уровень каталога в OpenCart 2.3

    После перенесения сайта на другой хостинг, перестали выводиться цены из Акций на странице каталога.  Отображаются на карточках товара и "на полях" но в карточках на странице каталога только общая дефолтная цена https://skr.sh/s2uiz5Dg88z ...

    Opencart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обновить CMS Opencart,

    Нужен программист для интернет-магазина на платформе Opencart. Сайт с 2016 года, требуются такие задачи : Обновить CMS сайта до новой версии Изменить форму заказа и упростить заказ Анализ дублей страниц ...

    Opencart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад