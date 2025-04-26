Необходимо доработать парсер товаров с сайта поставщика, который уже написан, но сталкивается с проблемами при обходе Cloudflare. Эмулятор для обхода уже создан, требуется довести парсер до рабочего состояния. Возможность продолжительного сотрудничества на других проектах.
Вправки по shop-script
Добрый день.
Ищу тех кто разбирается в этом движке (Shop-script).
1. перевести на укр мову весь сайт уже поставлен модуль MyLang (частично переведен, есть текста и кнопки которые отображаются на англ языке)
2. старый сайт был с концовкой .html - нужно как то сделать перелинковку
3. подключения новой почты (это делается через платный модуль, возможно у вас какие то есть варианты)
4. картинки на категориях и подкатегориях (пример скину в лс) -уже встроена функция в шаблоне, нужно отредактировать правильные параметры - чтобы выводилось на пк и мобильном.
5. вывести всплывающее окно - выбрать язык (пример скину в лс)
6. Подключить страницы Акции и Новинки - в хедере (есть новинки и акции их надо просто переадресовать на определенные категории с товаром)
7. подключить страницу блога и переименовать его в новости который идет по умолчанию
По запросу скину сайт.
Цена и сроки?
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