Вправки по shop-script

Добрый день.

Ищу тех кто разбирается в этом движке (Shop-script).



1. перевести на укр мову весь сайт уже поставлен модуль MyLang (частично переведен, есть текста и кнопки которые отображаются на англ языке)

2. старый сайт был с концовкой .html - нужно как то сделать перелинковку

3. подключения новой почты (это делается через платный модуль, возможно у вас какие то есть варианты)

4. картинки на категориях и подкатегориях (пример скину в лс) -уже встроена функция в шаблоне, нужно отредактировать правильные параметры - чтобы выводилось на пк и мобильном.

5. вывести всплывающее окно - выбрать язык (пример скину в лс)

6. Подключить страницы Акции и Новинки - в хедере (есть новинки и акции их надо просто переадресовать на определенные категории с товаром)

7. подключить страницу блога и переименовать его в новости который идет по умолчанию

По запросу скину сайт.

Цена и сроки?