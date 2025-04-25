Требуется создать рассылку для Telegram канала с использованием говорящей головы и текстом, а также кнопкой для перехода на лидмагнит. Дополнительно необходимо спарсить базу данных с чатов конкурентов, ориентируясь на схожую целевую аудиторию. Обеспечить интеграцию и функциональность в соответствии с референсом.