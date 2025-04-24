Трейд бот. Twitter, Криптобіржі

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок53 просмотра

Необхідно створити трейд бота, який парсить Twitter та криптобіржі й здійснює торгівлю на основі заданих параметрів.

Обов'язково додайте портфоліо з релевантними проєктами.
Досвід розробки торгових ботів та високошвидкісних парсерів є обов'язковим.

Бюджет та терміни - обговорюються.

БлокчейнСоздание ботовСоздание парсеров
16 дней назад
Мд
16 дней в сервисе
Был
5 часов назад

Заявки фрилансеров

Єва
 
20 лет
7 дней в сервисе
Была
3 часа назад
3 дня назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
39 отзывов(-3)
6 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
13 дней назад
Тимур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад
15 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
3 часа назад
15 дней назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
15 дней назад
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
день назад
15 дней назад
Евгений
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
15 дней назад
Искандер
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
16 дней назад
Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
16 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
16 дней назад
Лучший веб-программист апреля