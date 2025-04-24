Требуется разработка Telegram-бота на основе ИИ с интерактивными детективными историями. Бот будет предлагать пользователям расследовать различные преступления, собирать улики, анализировать подозреваемых и находить виновных. Проект включает в себя разработку базового функционала, интеграцию с OpenAI для генерации текста и мультимедийных элементов, систему монетизации, интеграцию с платёжными системами (ЮMoney).



Основные задачи:

Разработать функционал, который будет включать:

1. Профиль пользователя:

- игровой псевдоним (проверка имени на уникальность);

- статистика по расследованным делам;

- полученные награды и достижения;

- статус текущей подписки.

2. Три уровня сложности:

- Простой: Обучалка + три истории с тремя свидетелями и тремя уликами в каждой. Система изменения статусов персонажей (свидетель -> подозреваемый -> преступник). В каждой истории один финал. Из мультимедиа только фото. Простые инструменты расследования.

- Средний: пять историй с пятью свидетелями и пятью уликами в каждой. Система изменения статусов персонажей (свидетель -> подозреваемый -> преступник). Множественные финалы, в зависимости от хода расследования. Из мультимедиа - фото, аудио. Расширенные инструменты расследования (есть в подробном ТЗ). Система подсказок. Сохранение прогресса и система достижений. Таймер расследования.

- Сложный: десять историй с десятью свидетелями и десятью уликами в каждой. Система изменения статусов персонажей (свидетель -> подозреваемый -> преступник). Множественные финалы, в зависимости от хода расследования. Из мультимедиа - фото, аудио, видео. Расширенные инструменты расследования + система отсечения ложного следа (есть в подробном ТЗ). Система подсказок. Сохранение прогресса и система достижений. Таймер расследования.

3. Три уровня подписки:

- Free - уровень сложности "Простой" - бесплатно.

- Premium - уровень сложности "Средний" - ххх руб/мес.

- Vip - уровень сложности "Сложный" - yyy руб/мес.

4. Дополнительная монетизация:

- Покупка дополнительных историй;

- Покупка дополнительных подсказок;

- Покупка дополнительного времени расследования.

5. Админ-панель:

- управление пользователями (поиск по username, имени персонажа и ID, бан/разбан, сортировка по уровням подписки, ручное назначение уровней подписки);

- добавление новых историй без необходимости переписывать код;

- статистика по игровому процессу, пользовательскому поведению и финансам.

- обратная связь (список жалоб и предложений, ответы на ЖИП прямо из админки, уведомления о ЖИП).



Данное описание проекта является частью ТЗ.

В ТЗ всё прописано более подробно, с примерами. Скину выбранному исполнителю.



Этапы разработки:

1. Этап "Прототип". Дни 1-4.

В боте 1 готовая история уровня "Простой", без мультимедиа и монетизации.

2. Этап MVP. Дни 5-11.

В боте 3 готовых истории уровня "Простой", + обучалка (есть в ТЗ) + бесплатные подсказки. Без монетизации.

Запускаем и тестируем на реальных пользователях.

3. Этап "Продукт". Дни 12-21.

В боте 3 уровня сложности с соответствующим к-вом историй в каждом. Функционал уровней соответствует описанию в ТЗ. Мультимедиа на 100% (фото, аудио, видео). Монетизация основная и дополнительная в соответствии с описанием в ТЗ. Админка в соответствии с описанием.

Анализ тестов этапа MVP, запуск полноценного Продукта.

Подготовить подробный мануал по запуску и обслуживанию проекта, включая развертывание на сервере и запуск сервера.

4. Этап "Постподдержка". 1 месяц.

Отслеживание и удаление багов, косметические улучшения.



График оплаты

Оплата возможна либо единым траншем по окончании Этапа 3, либо поэтапная:

- 20% после Этапа 1;

- 30% после Этапа 2;

- 50% после Этапа 3.

Оплата в рублях.

Никаких предоплат!

Оплата критических обновлений и дополнений после Этапа 4 - по отдельной договорённости.



Требования к исполнителю:

- Опыт разработки Telegram-ботов на Python (библиотеки python-telegram-bot или aiogram).

- Умение работы с API (опыт интеграции с OpenAI будет плюсом).

- Опыт работы с базами данных (SQLite, PostgreSQL или другие).

- Умение писать чистый, структурированный код.

- Быть на связи 10.00-20.00 по Мск.



По ходу работы готов предоставить любую нужную информацию.



Жду ваши заявки!