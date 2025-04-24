Разработать тг-бота с функциями ИИ

$360
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок83 просмотра

Требуется разработка Telegram-бота на основе ИИ с интерактивными детективными историями. Бот будет предлагать пользователям расследовать различные преступления, собирать улики, анализировать подозреваемых и находить виновных. Проект включает в себя разработку базового функционала, интеграцию с OpenAI для генерации текста и мультимедийных элементов, систему монетизации, интеграцию с платёжными системами (ЮMoney).

Основные задачи:
Разработать функционал, который будет включать:
1. Профиль пользователя:
- игровой псевдоним (проверка имени на уникальность);
- статистика по расследованным делам;
- полученные награды и достижения;
- статус текущей подписки.
2. Три уровня сложности:
- Простой: Обучалка + три истории с тремя свидетелями и тремя уликами в каждой. Система изменения статусов персонажей (свидетель -> подозреваемый -> преступник). В каждой истории один финал. Из мультимедиа только фото. Простые инструменты расследования.
- Средний: пять историй с пятью свидетелями и пятью уликами в каждой. Система изменения статусов персонажей (свидетель -> подозреваемый -> преступник). Множественные финалы, в зависимости от хода расследования. Из мультимедиа - фото, аудио. Расширенные инструменты расследования (есть в подробном ТЗ). Система подсказок. Сохранение прогресса и система достижений. Таймер расследования.
- Сложный: десять историй с десятью свидетелями и десятью уликами в каждой. Система изменения статусов персонажей (свидетель -> подозреваемый -> преступник). Множественные финалы, в зависимости от хода расследования. Из мультимедиа - фото, аудио, видео. Расширенные инструменты расследования + система отсечения ложного следа (есть в подробном ТЗ). Система подсказок. Сохранение прогресса и система достижений. Таймер расследования.
3. Три уровня подписки:
- Free - уровень сложности "Простой" - бесплатно.
- Premium - уровень сложности "Средний" - ххх руб/мес.
- Vip - уровень сложности "Сложный" - yyy руб/мес.
4. Дополнительная монетизация:
- Покупка дополнительных историй;
- Покупка дополнительных подсказок;
- Покупка дополнительного времени расследования.
5. Админ-панель:
- управление пользователями (поиск по username, имени персонажа и ID, бан/разбан, сортировка по уровням подписки, ручное назначение уровней подписки);
- добавление новых историй без необходимости переписывать код;
- статистика по игровому процессу, пользовательскому поведению и финансам.
- обратная связь (список жалоб и предложений, ответы на ЖИП прямо из админки, уведомления о ЖИП).

Данное описание проекта является частью ТЗ.
В ТЗ всё прописано более подробно, с примерами. Скину выбранному исполнителю.

Этапы разработки:
1. Этап "Прототип". Дни 1-4.
В боте 1 готовая история уровня "Простой", без мультимедиа и монетизации.
2. Этап MVP. Дни 5-11.
В боте 3 готовых истории уровня "Простой", + обучалка (есть в ТЗ) + бесплатные подсказки. Без монетизации.
Запускаем и тестируем на реальных пользователях.
3. Этап "Продукт". Дни 12-21.
В боте 3 уровня сложности с соответствующим к-вом историй в каждом. Функционал уровней соответствует описанию в ТЗ. Мультимедиа на 100% (фото, аудио, видео). Монетизация основная и дополнительная в соответствии с описанием в ТЗ. Админка в соответствии с описанием.
Анализ тестов этапа MVP, запуск полноценного Продукта.
Подготовить подробный мануал по запуску и обслуживанию проекта, включая развертывание на сервере и запуск сервера.
4. Этап "Постподдержка". 1 месяц.
Отслеживание и удаление багов, косметические улучшения.

График оплаты
Оплата возможна либо единым траншем по окончании Этапа 3, либо поэтапная:
- 20% после Этапа 1;
- 30% после Этапа 2;
- 50% после Этапа 3.

Оплата в рублях.
Никаких предоплат!
Оплата критических обновлений и дополнений после Этапа 4 - по отдельной договорённости.

Требования к исполнителю:
- Опыт разработки Telegram-ботов на Python (библиотеки python-telegram-bot или aiogram).
- Умение работы с API (опыт интеграции с OpenAI будет плюсом).
- Опыт работы с базами данных (SQLite, PostgreSQL или другие).
- Умение писать чистый, структурированный код.

- Быть на связи 10.00-20.00 по Мск.

По ходу работы готов предоставить любую нужную информацию.

Жду ваши заявки!

OpenAIPythonИнтеграция APIИнтеграция платежных системСоздание чат-ботов
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