Требуется полная пересборка сайта на Wordpress с изменением структуры ( сайт https://master-demontazh.ru/). Сайт должен соответствовать тому который сейчас есть ( по дизайну, стилям , шрифтам и размерам) только без кривости в верстке и чтобы был адаптивен.

Необходимо настроить редиректы со старых страниц на новые, провести чистку кода и удалить лишние плагины.

Некоторая работа уже выполнена и размещена на хостинге ( доступ предоставлю)

Все блоки созданы с использованием ACF, подробности указаны в техническом задании.

Работаем только через эту биржу ! Не напрямую!