Требуется разработать Payton скрипт, который будет обрабатывать сетевой GET запрос, извлекать необходимую информацию из ответа сервера и формировать POST запрос. Скрипт должен включать зацикливание выполнения для постоянной обработки данных. Программирование должно быть эффективным и надежным.
Пересобрать полностью сайт и поменять структуру Wordpress+ACF
Требуется полная пересборка сайта на Wordpress с изменением структуры ( сайт https://master-demontazh.ru/). Сайт должен соответствовать тому который сейчас есть ( по дизайну, стилям , шрифтам и размерам) только без кривости в верстке и чтобы был адаптивен.
Необходимо настроить редиректы со старых страниц на новые, провести чистку кода и удалить лишние плагины.
Некоторая работа уже выполнена и размещена на хостинге ( доступ предоставлю)
Все блоки созданы с использованием ACF, подробности указаны в техническом задании.
Работаем только через эту биржу ! Не напрямую!
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