Исправить ошибки в интернет-магазине на Wordpress

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Открыт11 заявок50 просмотров

Добрый день!
Необходимо довести до рабочего состояния сайт ИМ на WP:
- Исправить ошибки с пагинацией;
- Добавить возможность сортировки по цене и сделать ее по умолчанию. (Сейчас она есть, но товары не сортирует);
- Сделать активной чекаут форму из плагина FunnelKit -> После нажатия Proceed to Checkout перенаправлять в корзину FunnelKit. (Родная чекаут форма плагина не позволяет добавить кастомные поля + требует свой плагин для Paypal с доп комисс. Поэтому хочется отправлять в корзину другого плагина);
- Из поискового фильтра убрать фильтр количества дней;
- Исправить ошибку с тем, что заказы не приходят на почту.
Сделать всё так, чтобы при обновлении плагинов ничего не ломалось. Может быть, патч автофиксер, который можно будет юзать после поломки.
Также принимаются предложения о смене темы на другую, в которой не придется обходить данные ограничения, и помощи в её настройки. Чтобы избежать текущих проблем как с темой WP Travel Engine.
Что нужно:
Легкая бесплатная (или платная, но с прозрачным ценообразованием в плане доступного функционала) Block theme для нормальной кастомизации хедера и темплейтов нужных страниц;
Поддержка Woocommerce;
Ссылку на сайт пришлю в ответ на сообщение по теме.
С уважением,
Алексей

WooCommerceWordPressДоработка сайтовНастройка плагиновУстранение ошибок
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