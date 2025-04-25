Добрый день!

Необходимо довести до рабочего состояния сайт ИМ на WP:

- Исправить ошибки с пагинацией;

- Добавить возможность сортировки по цене и сделать ее по умолчанию. (Сейчас она есть, но товары не сортирует);

- Сделать активной чекаут форму из плагина FunnelKit -> После нажатия Proceed to Checkout перенаправлять в корзину FunnelKit. (Родная чекаут форма плагина не позволяет добавить кастомные поля + требует свой плагин для Paypal с доп комисс. Поэтому хочется отправлять в корзину другого плагина);

- Из поискового фильтра убрать фильтр количества дней;

- Исправить ошибку с тем, что заказы не приходят на почту.

Сделать всё так, чтобы при обновлении плагинов ничего не ломалось. Может быть, патч автофиксер, который можно будет юзать после поломки.

Также принимаются предложения о смене темы на другую, в которой не придется обходить данные ограничения, и помощи в её настройки. Чтобы избежать текущих проблем как с темой WP Travel Engine.

Что нужно:

Легкая бесплатная (или платная, но с прозрачным ценообразованием в плане доступного функционала) Block theme для нормальной кастомизации хедера и темплейтов нужных страниц;

Поддержка Woocommerce;

Ссылку на сайт пришлю в ответ на сообщение по теме.

С уважением,

Алексей