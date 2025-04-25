Требуется разработка онлайн сервера по игре GTA 5 на платформе Rage MP. Основные требования: знание JavaScript, MySQL, а также приветствуется знание HTML и CSS. Идеальный кандидат должен понимать механики RP. Ожидается долгосрочное сотрудничество для поддержки и развития проекта.
Исправить ошибки в интернет-магазине на Wordpress
Добрый день!
Необходимо довести до рабочего состояния сайт ИМ на WP:
- Исправить ошибки с пагинацией;
- Добавить возможность сортировки по цене и сделать ее по умолчанию. (Сейчас она есть, но товары не сортирует);
- Сделать активной чекаут форму из плагина FunnelKit -> После нажатия Proceed to Checkout перенаправлять в корзину FunnelKit. (Родная чекаут форма плагина не позволяет добавить кастомные поля + требует свой плагин для Paypal с доп комисс. Поэтому хочется отправлять в корзину другого плагина);
- Из поискового фильтра убрать фильтр количества дней;
- Исправить ошибку с тем, что заказы не приходят на почту.
Сделать всё так, чтобы при обновлении плагинов ничего не ломалось. Может быть, патч автофиксер, который можно будет юзать после поломки.
Также принимаются предложения о смене темы на другую, в которой не придется обходить данные ограничения, и помощи в её настройки. Чтобы избежать текущих проблем как с темой WP Travel Engine.
Что нужно:
Легкая бесплатная (или платная, но с прозрачным ценообразованием в плане доступного функционала) Block theme для нормальной кастомизации хедера и темплейтов нужных страниц;
Поддержка Woocommerce;
Ссылку на сайт пришлю в ответ на сообщение по теме.
С уважением,
Алексей
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