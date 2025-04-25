Требуется полная пересборка сайта на WordPress с изменением структуры. Сайт должен соответствовать текущему дизайну, быть адаптивным и без ошибок в верстке. Необходимо настроить редиректы со старых страниц, провести чистку кода и удалить лишние плагины. Некоторая работа уже выполнена и размещена на хостинге. Все блоки созданы с использованием ACF.