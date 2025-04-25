Разработка сервера гта 5рп под ключ

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Открыт10 заявок36 просмотров

Нужна разработка онлайн сервера по игре gta 5 на основе Rage mp. Основные требования: знание JS, Mysql. приветствуются знание html и css, понимание работы механик RP.Планируется долгосрочное сотрудничество для дальнейшего поддержание и развития проекта.

CSSJavaScriptSQLРазработка бэкенда
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