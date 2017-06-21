Киоск система для заказов VBA

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Здравствуйте! Нужна помощь в создании системы заказов в киоск стиле для небольшого кафе через VBA.

7 лет назад
guest_14980290457083
7 лет в сервисе
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7 лет назад