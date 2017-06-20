Бот-обменник для сайта .

Здравствуйте, уважаемые разработчики.

Итак, нужно создать бот-обменник для чата украинской комнаты сайта https://www.999dice.com/

Он может быть подобен боту-обменнику из русской чат-комнаты. Как работает этот бот вы можете посмотреть непосредственно на сайте. Бота зовут ChatBot (BOTCHAT - 22590215). :)

На сайте есть возможность использовать API. Вкладка "API & Боты".

Криптовалюта: bitcoin, dogecoin, litecoin, etherium.

Надеюсь, вы сориентируете по цене и предложите варианты в создании такого бота.

Спасибо за внимание.

П.С. В некоторых странах может быть закрыт доступ на 999dice.com.

Если 999dice.com заблокирован,попробуйте:

https://ru.999dice.com

http://super999.ddns.net:999/

Действительные зеркала:

http://super999.ddns.net:999/

http://another999.ddns.net:999/

http://999proxy.ddns.net:999

http://ru.999dice.com

www.999-dice.com

www.999doge.com

www.notdicelol.com

https://www.notdicelol.com:9999