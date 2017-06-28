Сделать пару доработок по сайту.

Достаточно долго переписывалась с разными программистами, которые откликнулись на мою заявку. Почти все увидев админку отказались. Или хотели взять 100% предоплату. И только Сергей взялся за работу. И выполнил её без единой поправки и точно в срок. Очень рекомендую