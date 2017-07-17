На PHP Изменить расположение кнопок меню, изменить цветовую гамму.

Веб-программированиеЗавершен8 заявок188 просмотров
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В php админ панели телеграмм бота,

Требуется изменить расположение кнопок меню(сейчас сверху) нужно что бы были по левому краю, и изменить цветовую гамму.

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PHP
7 лет назад
adm-adm83
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$150
4 дня
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