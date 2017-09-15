Оптимизация скорости загрузки сайта

Веб-программированиеЗавершен16 заявок645 просмотров
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Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта, возможно использовать сервис https://gtmetrix.com и довести показатель сайта до

Pagespeed ~90% 

YSlow score is ~90%

Fully Loaded Time ~7.3s

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Все хорошо. Рекомендую!
Оплаты не было! Всё отлично! Рекомендую!