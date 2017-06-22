Установить модуль подарки на Опенкарт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки139 просмотров
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https://opencartforum.com/files/file/2195-akcii-podarki/

Этот модуль. Пытался сам поставить - едет верстка

Указывайте пожалуйста цену и сроки

7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Отлично справился с работой, адекватно отнесся к моему опозданию. 10 баллов.
Все отлично. Оплата получена, работа выполена. Все довольны.
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