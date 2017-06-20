Javascript/JQuery программист для решения несложной задачи

На сайте http://infozub.ru через JS выводится номер телефона в шапке сайта и в фиксированной сверху плашке с меню, которая появляется при скроллинге вниз.

В шапке сайта сейчас номер выводится через JQuery в зависимости от региона пользователя (делается Ajax запрос на сервис определения Geo). Нужно сделать чтобы он по такому же принципу выводился и в плашке.

Сделать нужно логично, чтобы запрос к Geo делался один раз в начале скрипта, переменной присваивался нужный номер телефона (их два - для Москвы и Питера) и потом эту переменную используем при выводе в плашке и в шапке.

Или предложите более кошерный вариант)

Приступить нужно сейчас.