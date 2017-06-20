Прописать теги для страниц. Drupal

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Здравствуйте! Нужно  

  • На сайт optdvor_kz добавить возможность прописать теги description, title,  keywords для всех страниц в административной панели. Учитывать мобильную версию сайта.
  • Добавить  тег description с предоставленным от меня описанием на страницу /katalog/door
Желательно указать сразу сроки выполнения и цены, и обращаться только через fl 
Drupal
7 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад