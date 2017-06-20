Подправить настройки woocommerce

В интернет-магазине (woocommerce) работают 2 плагина dynamic pricing и measurment price calculator.

Цель: в карточках товаров (все вариативные) при изменении количества товаров (перед нажатием "В корзину" )

должно отображаться изменение общей стоимости (с учетом скидки), а так

же отображаться, общий вес, площадь, цена за 1 кв.м, цена за 1 кг.

На данный момент присходит подсчет и отображение общего веса и стоимости

(без учета скидки http://prntscr.com/flyale ), но в Корзине цена пересчитывается со скидкой ( http://prntscr.com/flybzo )

Большая часть товаров внесена.

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