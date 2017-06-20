Создать блок "вопрос-ответ" на информационном сайте

Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта, возможно использовать сервис https://gtmetrix.com и довести показатель сайта до Pagespeed [b]~90%[/b] YSlow score is [b]~90%[/b] Fully Loaded Time[b] ~7.3s[/b]
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Нужно разработать блок, как категорию на информационном сайте, чтобы человек мог задавать вопрос и получать на него ответ. Самое главное - это чтобы каждый вопрос и ответы к нему были отдельной страницей (что-то на подобии Мейл.ру)
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