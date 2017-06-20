Создать блок "вопрос-ответ" на информационном сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Нужно разработать блок, как категорию на информационном сайте, чтобы человек мог задавать вопрос и получать на него ответ. Самое главное - это чтобы каждый вопрос и ответы к нему были отдельной страницей (что-то на подобии Мейл.ру)

7 лет назад
Melnychuk
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад