Внести изменения на сайт на opencart - e

Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта, возможно использовать сервис https://gtmetrix.com и довести показатель сайта до Pagespeed [b]~90%[/b] YSlow score is [b]~90%[/b] Fully Loaded Time[b] ~7.3s[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Поменять(заменить) текст на чешский (название страницы,контактные данные,контактную форму)
http://www.equipmenstore.cz/index.php?route=information/contact
текст предоставлю
2) в главном меню заменить текст " 0 item(s)" на чешский položka(y)+ заменить переводом дочерние пункты.
3) в категориях под товарами заменить текст кнопки "add to cart" на "Kupuj teď!"
ание страницы,контактные данные,контактную форму)
http://www.equipmenstore.cz/index.php?route=information/contact
2) в главном меню заменить текст " 0 item(s)" на чешский položka(y)+ заменить переводом дочерние пункты.
3) в категориях под товарами заменить текст кнопки "add to cart" на "Kupuj teď!"
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