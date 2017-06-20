Внести изменения на сайт на opencart - e

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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1)Поменять(заменить) текст на чешский (название страницы,контактные данные,контактную форму)

http://www.equipmenstore.cz/index.php?route=information/contact

текст предоставлю

2) в главном меню заменить текст " 0 item(s)" на чешский položka(y)+ заменить переводом дочерние пункты.

3) в категориях под товарами заменить текст кнопки "add to cart" на "Kupuj teď!"

ание страницы,контактные данные,контактную форму)

http://www.equipmenstore.cz/index.php?route=information/contact

2) в главном меню заменить текст " 0 item(s)" на чешский položka(y)+ заменить переводом дочерние пункты.

3) в категориях под товарами заменить текст кнопки "add to cart" на "Kupuj teď!"

OpenCart
7 лет назад
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад