Php приложение под ecwid

$88
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Здравствуйте. Мы хотим в корзине предусмотреть поле для ввода промокода, которое запросом на внешний сервер будет возвращать информацию о количестве баллов скидки и списывать с суммы заказа. Система управления сайтом ecwid.com (закрытая), но у нее есть апи: https://developers.ecwid.com/api-documentation

Поддержка на форуме подтверждает возможность реализации подобного решения: https://www.ecwid.com/forums/showthread.php?t=40661 

PHP
7 лет назад
biztarget
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад