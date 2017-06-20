Сделать интеграцию на CMS и дописать функционал

Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта, возможно использовать сервис https://gtmetrix.com и довести показатель сайта до Pagespeed [b]~90%[/b] YSlow score is [b]~90%[/b] Fully Loaded Time[b] ~7.3s[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно интегрировать верстку на CMS и дописать функционал: CMS на ваш выбор , желательно тот который проще поддается доработкам такого рода!
1) "Страница с добавлением проекта" , где можно будет создать новый проект. Добавить ему статус "Платит/Скам/Ожидание", Перенести в "Рекомендуемые/Новые или на главной странице поставить его на первое место" , указать ЭПС , заполнить обзором, добавлять к ему иконки "Инвестицирует свои деньги, под страховкой и т.п (при желании)"., указать рефбек который будет отображен на странице с рефбеком (http://prntscr.com/fhwcku , т.е на каждом проекте будет свой рефбек и на странице "заказать рефбек" при выборе будет показывать рефбек проекта , который выбрали)
2) http://prntscr.com/fhw5i2 добалвять захстрахованные проекты, выкладывать последние выплаты из проекта.
- Поиск: при вводе первых пару букв показывает проекты которые начинаются на эти буквы, для удобствия выбора.
- http://prntscr.com/fhw7f0 - бегущая строка
-добалвять/редактировать баннеры / фон
- уведомление на почту об успешной выплате компенсации / рефбека / новости на почту о новых проектах.
- Страницу для добавления разнычных обсучающих материалов (http://prntscr.com/fhwilg) и новых страниц .
- новости.
- Компенсация, что-бы можно было заполнять в админ панели : http://prntscr.com/fhw8cs
- http://prntscr.com/fhw8sr отзывы под проектами , рефбекам , компенсацией и т.п что-бы могли оставлять зарегистрированные пользователи.
-добавление новостей и рекдактирование их
- http://prntscr.com/fhwj84 автообновление курсов валют через определенное кол-во времени
Страницу с заказанными рефбеками и компенсациями с формой от пользователя , статистику как в компенсациях , так и в рефбеках (http://prntscr.com/fhwetw)
- Добавление акций и рекдатирование их
- Добавление бонусов и редактирование их
- рекдактирование уже существующих страниц или удаление их.
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Кабинет:
Кабинет с балансом и статистикой http://prntscr.com/fhwgrp , где пользователю будет начислятся деньги за разные бонусы и акции и реферальные вознаграждения.
И вывод средств на кошелек (ручной) , где пользователь оставит заявку и админ вручную проверить и отправит деньги.
На главной странице кабинета будут активные партнеры, которые будут каждый месяц получать вознаграждение за активное партнерство.
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Забыл очень важную штуку сделать в кабинете, это тикет-систему, где пользователи отправляли заявку для оплаты пейдпостинга или задавали вопросы.
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