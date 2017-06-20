Скрипт для определения языка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок145 просмотров
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Функциональность скрипта - определение языка сайта. Список языков, которые необходимо определять - все европейские. На вход скрипта - файл со списком сайтов, на выходе - файл с исходными сайтами + соотв. языками.

Язык скрипта - php. 

Очевидно, язык будет определяться через сторонние сервисы типа google translate и пр. Соответственно, во избежание бана должны  поддерживаться прокси(соксы)

7 лет назад
dword
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад