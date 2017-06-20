Скрипт для определения языка сайта

Функциональность скрипта - определение языка сайта. Список языков, которые необходимо определять - все европейские. На вход скрипта - файл со списком сайтов, на выходе - файл с исходными сайтами + соотв. языками.

Язык скрипта - php.

Очевидно, язык будет определяться через сторонние сервисы типа google translate и пр. Соответственно, во избежание бана должны поддерживаться прокси(соксы)