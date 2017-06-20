Доработать сайт на CMS X-forge. Язык Perl

Здравствуйте. Мы хотим в корзине предусмотреть поле для ввода промокода, которое запросом на внешний сервер будет возвращать информацию о количестве баллов скидки и списывать с суммы заказа. Система управления сайтом ecwid.com (закрытая), но у нее есть ...