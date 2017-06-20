Собрать гео из Яндекс. Карты скриптом

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Привет

Нужно спарсить улицы, районы, мкрн (все гео-определения) из сайта  https://yandex.ru/maps по 15 городам Казахстана.

Спарсить нужно и сохранить в нужном формате.

Пишите вашу цену и сроки, а также ссылки на похожие работы. Выбирать будем исходя из сроков и цены. Более подробное ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1ITHCyZB-vgI4-MozTf-qhmLz0bIbLly4L4bLlp4rcaE/edit

7 лет назад
mcjanik
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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