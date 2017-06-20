Парсинг сайта

Привет Нужно спарсить улицы, районы, мкрн (все гео-определения) из сайта [url=https://yandex.ru/maps]https://yandex.ru/maps[/url] по 15 городам Казахстана. Спарсить нужно и сохранить в нужном формате. Пишите вашу цену и сроки, а также ссылки на похожие работы. Выбирать будем исходя из сроков и ...