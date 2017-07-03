Доделать недочеты сайты Битрикс

Веб-программированиеЗавершен5 заявок147 просмотров
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Есть готовый сайт на Битриксе, нужны доделки выявленных неисправностей (не работают уведомления на почту), требуется не выводить некоторые инфоблоки, если в них нет информации, нужно перенести базу отзывов со старой версии сайта на новую и т.п.

7 лет назад
dbukanov
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
shrews
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
1 день
Было очень приятно работать с Тарасом. Задачки были хоть и простые, но их было много, и необходимо было отладить всё до идеала. В итоге, с уведомлениями на почту мы проверяли все по 20 раз! Тем не менее, ни одного недовольства о дотошности в мелочах я не услышал, что говорит о правильном подходе к делу - нужен результат и исполнитель его понимает. Помимо этого, всплыли "подзадачи", которые невозможно было предвидеть заранее. Они также были успешно решены без каких-либо дополнительных оплат и пересогласований. В итоге, впечатление от этой работы отличное, и я всем рекомендую данного исполнителя!
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