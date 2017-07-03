Доделать недочеты сайты Битрикс

Было очень приятно работать с Тарасом. Задачки были хоть и простые, но их было много, и необходимо было отладить всё до идеала. В итоге, с уведомлениями на почту мы проверяли все по 20 раз! Тем не менее, ни одного недовольства о дотошности в мелочах я не услышал, что говорит о правильном подходе к делу - нужен результат и исполнитель его понимает. Помимо этого, всплыли "подзадачи", которые невозможно было предвидеть заранее. Они также были успешно решены без каких-либо дополнительных оплат и пересогласований. В итоге, впечатление от этой работы отличное, и я всем рекомендую данного исполнителя!