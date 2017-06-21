Предложить улучшения по сайту и спрограммировать их

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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Собственно есть сайт (см.скриншот) - нужно предложить улучшения, в частности раздел новости и не только, и если есть возможность до помочь также с реализацией. 

7 лет назад
belvik
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 отзывов(-2)
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